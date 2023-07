Edmond uit Zingem blijft hele nacht op om kortbloeiende cactusbloem te zien 

Edmond Crombez uit Zingem heeft intussen zeker 3.000 cactussen in zijn serre staan. Elk jaar in de maanden juni en juli houdt hij de cactussoort "Koningin van de Nacht" extra in de gaten. Daar heeft hij één exemplaar van staan. "Dan gaat het telkens gebeuren", vertelt hij. "Het is maar één keer per jaar, en telkens 's nachts, dat die cactussoort in volle bloei staat. Afgelopen weekend was het zover. De bloem had een lengte van wel 25 cm. De kroonbladeren hebben prachtige tinten. Van wit tot lichtbruin".