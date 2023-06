Derde keer goede keer? Minister Lahbib moet straks in het parlement zichzelf en de regering redden na commotie rond Iraanse visa

Om 17u spreekt Lahbib in de commissie Buitenlandse Betrekkingen. Haar uiteenzetting was aanvankelijk voorzien om 14u, maar de internationale actualiteit gooit roet in het eten. Lahbib moet eerst naar Luxemburg, waar de Europese ministers samenkomen over de situatie in Rusland. "Het signaal van de eerste minister dat internationale spanningen in verband met Rusland heel erg belangrijk zijn en dat het niet het moment is om een minister van Buitenlandse Zaken te liquideren", aldus Vansevenant.