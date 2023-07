Lantarens in Brugse binnenstad bijna volledig vervangen door led-verlichting: "Bespaart ons 135.000 euro per jaar"

De nieuwe verlichting is betaald en geplaatst door Fluvius en betekent dus enkel winst voor de stad. Want door met led te werken zal ze in de binnenstad jaarlijks zo'n 134.000 euro besparen aan elektriciteitskosten. "Een bijkomend voordeel is dat je veel gemakkelijker de verlichting kan aanpassen en bijvoorbeeld dimmen. De bedoeling is nu trouwens ook elders in de stad een versnelling hoger te schakelen om ook daar op led te gaan werken. In totaal moeten er zo'n 20.000 straatlantaarns vervangen worden in Groot-Brugge. Eerder hebben we al zo'n 5.000 stuks gedaan in de deelgemeenten, nu nog eens 2.700 in de binnenstad. We hopen tegen 2027 met de volledige operatie klaar te zijn."