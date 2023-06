Licht in Gent opnieuw elke nacht aan na groeiende vragen over veiligheid

Gent voorziet volgend jaar 5 miljoen euro aan impulsinvestering voor LED-verlichting. Tegen het einde van 2024 moet de helft van de straatverlichting uit het zuinigere type lampen bestaan. Nu is dat nog minder dan een kwart (bijna 7.000 op de 31.000 lampen). Dat bleek uit cijfers die N-VA-raadslid Ronny Rysermans eerder opvroeg. Tegen 2030 wil Gent volledig met LED verlichten. De lampen verbruiken tot de helft minder en kunnen apart afgesteld worden, ook dimmen is een optie. "We willen een flexibele straatverlichting. Zo zorgen we dat de lichtvervuiling minimaal is én dat het veilig blijft", zegt schepen Watteeuw.

"Nu de energieprijzen dalen hebben we centen om te investeren. Het is een slimme keuze om in te zetten op LED-verlichting en zo verder te besparen op energiekosten", zegt schepen Rudy Coddens (Vooruit). De investering op lange termijn (tegen 2030) is 16 miljoen euro. De stad stelt dat het geld op 16 jaar terugverdiend is. Coddens stelt dat er jaarlijks 1,85 miljoen euro geïnvesteerd zal moeten worden.