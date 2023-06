Basketbalfan Linde Merckpoel over winst Belgian Cats: “Ik durf dromen van een Olympische gouden medaille”

Gelukkig kwam er een kantelmoment. En dat was Linde hoog nodig. “Basketbal is niet enkel een fysieke sport, het is ook een spel waar je mentaal welzijn belangrijk is. En daarom veranderde alles op het moment dat Emma Meesseman een driepunter scoorde op vier minuten van het einde. Toen pas kwamen de Belgen op voorsprong en voelde je dat het echt wel kon." Uiteindelijk wonnen de cats de match met 58-64.