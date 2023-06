Ondanks eerdere verkeershinder: organisatie Rock Werchter verwacht weinig mobiliteitsproblemen

Om naar Harry Styles te gaan kozen veel mensen voor het openbaar vervoer. Sommige mensen hebben drie uur lang moeten aanschuiven voor ze, een betalende, shuttlebus konden nemen. ''Toen we zagen dat de wachtrijen groeiden hebben we meteen overlegd met De Lijn en NMBS om extra bussen en treinen in te leggen".

Sommige bezoekers begrepen niet dat de pendelbussen betalend waren. ''Dat is altijd zo op onze dagfestivals, bij Rock Werchter is de prijs van de trein- en bustickets inbegrepen in het festivalticket.''