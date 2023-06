Man schopt en slaat politiehond bij interventie in Oostende: dier loopt meerdere kneuzingen op

"We kregen een oproep dat vier gasten in een hotel in het centrum geluidsoverlast veroorzaakten. Ter plaatse hebben we hen een waarschuwing gegeven en is onze ploeg vertrokken. Even later kregen we opnieuw telefoon van de hoteluitbater dat er niks kon aangevangen worden met de mannen en hij stelde de vraag om een handje te komen helpen om de gasten het hotel uit te zetten."