Vlaamse kinderen krijgen voortaan spuitje dat beschermt tegen meer varianten van meningokokken

Tot dusver kregen jonge kinderen op hun 15 maanden van de Vlaamse overheid een gratis vaccin aangeboden dat enkel beschermt tegen meningokokken van het type C. Zulke bacteriën kunnen ernstige infectieziektes veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Een op de tien mensen overleeft die ziekte niet. Een op de vijf patiënten heeft last van levenslange complicaties zoals gehoorverlies, littekens op de huid of zelfs amputaties.