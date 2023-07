Persoon overleden nadat hij geëlektrocuteerd wordt op metrosporen in Brussel

Een persoon die in de tunnel op het derde spoor was beland - het spoor waar de metrostellen hun stroom van afnemen - is geëlektrocuteerd en overleden.

Van één metrostel, dat in de tunnel stilstond, zijn de reizigers geëvacueerd. Ze moesten door de tunnel naar de volgende halte wandelen. Reiziger Natalie getuigt: "Plots remde ons metrostel in de tunnel. We werden ingelicht dat er iemand op de sporen liep en dat we op de veiligheidsdiensten moesten wachten. De bestuurder liet ons geregeld weten dat we nog wat geduld moesten hebben."

Na ongeveer een uur wachten werd het metrostel ontruimd. "We moesten allemaal naar de achterste wagon gaan", gaat Natalie verder. "We zijn daar via een kleine ladder afgedaald tot op de sporen en vandaar zijn we onder begeleiding naar het metrostation Kruidtuin gestapt. Het was erg warm in het metrostel, maar er is nooit paniek geweest", aldus nog de getuige.