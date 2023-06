Mia Doornaert vindt bestuurder terug die ze aanreed op weg naar staatsdiner

De man had zijn verzekeringsmaatschappij gebeld met de melding van het ongeval, maar dat hij geen contactgegevens had, behalve een naam "Mia Doornaert". "Bij de verzekeringsagent ging meteen een lichtje branden, hij had mijn oproep via de televisie op Facebook gezien", gaat Doornaert verder. "De autobestuurder heeft zich dan gemeld bij 'Iedereen Beroemd' en zo zijn we dan in contact gekomen. Vandaag komt hij naar Brussel en dan zie ik hem om gezamenlijk ons aangifteformulier in te vullen. Eind goed, al goed."