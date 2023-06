Na breuk met Russisch museum gaat Hermitage Museum Amsterdam door met nieuwe naam en partners

Als voorproefje wordt vanaf vandaag al een werk uit de collectie van het Smithsonian American Art Museum getoond. In de gloednieuwe H'ART Museum-zaal is de video-installatie Clubbing (2012) van Martine Gutierrez (1989) te zien.

De eerste grote tentoonstelling van H'ART Museum zal er één zijn over Kandinsky. Die is volgend jaar gepland, in samenwerking met het Centre Pompidou (Parijs). In 2025 wordt het 750-jarig bestaan van Amsterdam gevierd met een tentoonstelling met verschillende Rembrandts uit de The Leiden Collection.