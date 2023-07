Verdwenen haltes, andere namen voor bussen en nieuwe routes: dit verandert er vanaf vandaag bij De Lijn

Op de plaatsen waar de treinen, het kernnet of het aanvullende net geen oplossing bieden, zullen reizigers kunnen gebruikmaken van het vervoer op maat, of 'flexvervoer'. Dat zijn onder andere een buurtbus of deeltaxi voor een groep reizigers, of deelsystemen zoals een deelstep of -auto. Ook het aangepaste vervoer voor mensen met een ernstige fysieke beperking kan via dit net voorzien worden.