Nieuwe, kleinere elektrische bussen voorgesteld die door Brugs stadscentrum zullen rijden

Burgemeester De fauw (CD&V) is enthousiast. "Die grote bussen op diesel zorgden voor veel overlast in het historische centrum. We waren al langer vragende partij voor minder bussen, die beter aangepast zijn aan onze binnenstad. En die hebben we nu gekregen. De nieuwe elektrische bussen zijn een stuk compacter, ongeveer anderhalve meter korter, twee ton lichter, maar vooral ook veel stiller. Je hoort ze amper rijden. Achteraan hebben ze ook nog een plaat die kan uitschuiven voor mensen in een rolstoel of ouders of grootouders met een kinderwagen, zodat ook die gemakkelijk kunnen op en af stappen."

In de bussen zijn er bijna twintig zitplaatsen, maar er kunnen nog eens een veertigtal passagiers staan. De toestellen hebben een bereik van 200 tot 280 kilometer en kostten zo'n 280.000 euro per stuk.