Provinciedomein Halve Maan in Diest opent nieuwe avontuurlijke speeltuin Lomerijck: "Je moet leuke risico's nemen" 

Ook Jackie Gijsen is enthousiast over de nieuwe speeltuin: "Er zijn veel nieuwe dingen om te beleven. Sommige dingen zijn makkelijk, maar andere zijn wat moeilijker. Maar het blijft een veilige speeltuin. En je leert ook veel, om samen te werken bijvoorbeeld. En ook over het leven van de dieren. Ik denk dat we met de klas nog eens gaan terugkomen. En als de juf dat niet van plan is, zal ik haar wel overtuigen", lacht Jackie.