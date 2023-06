NMBS zoekt nog 250 treinbestuurders: 2.300 euro startersloon en kantoor met "mooiste zicht van het land"

Dat de zoektocht moeizaam verloopt, is volgens de NMBS te wijten aan het feit dat er veel concurrentie is voor dat soort profielen. "In de Antwerpse haven zijn ze ook naarstig op zoek naar gelijkaardige kandidaten. Met een startersloon van 2.300 euro netto en een betaalde opleiding van één jaar denk ik dat we een mooi pakket aanbieden." Het is ook een job met veel vrijheid en verantwoordelijkheid, maar je moet ook weekendwerk doen als bestuurder en je rijdt ook soms ook 's morgens in de vroegte of tot 's avonds laat. Technische kennis is een pluspunt en een diploma secundair onderwijs is genoeg om aan de opleiding te beginnen.