Onderzoek naar droogtestress in Melle: drones en elektroden registreren welke planten het best tegen droogte kunnen

Door de langere droge periodes zal ook de landbouw zich moeten aanpassen en op zoek gaan naar gewassen die beter bestand zijn tegen droogte. In Melle, in Oost-Vlaanderen, is daarom het eerste veldlaboratorium voorgesteld van het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. Het is een wereldprimeur, waar Vlaanderen anderhalf miljoen euro voor geeft.

Op een reeks proefvelden van in totaal 8.000 vierkante meter wordt geëxperimenteerd met elektroden onder de grond en drones in de lucht. Daarbij willen ze beter inzicht krijgen in hoe gewassen reageren op een lange droogteperiode, zegt Jo Relaes, administrateur-Generaal van het onderzoekscentrum.

"We hebben te lang gedacht dat we met meststoffen alles konden oplossen, maar nu hebben we door dat we daar weer van af moeten. We moeten de basiswaarden van de landbouw combineren met de hoogtechnologie."