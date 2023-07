Oostende voert rookverbod in op speelpleintjes: "Overtreders riskeren tot 250 euro boete"

"De eerste weken gaan we de mensen nog waarschuwen", verzekert schepen van Jeugd Bart Plasschaert. "Het gaat tenslotte over een nieuwe regel en je kan niet verwachten dat iedereen die meteen kent. Maar daarna kunnen er effectief boetes worden uitgeschreven. Er zijn ook vaststellers die controles zullen doen. Al is het niet de bedoeling om er een heksenjacht van te maken en die mensen constant op pad te sturen om rokers te betrappen. De bedoeling is vooral om meer gerichte controles te houden als we merken dat de regels op bepaalde speelpleintjes systematisch overtreden worden."