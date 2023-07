Paardenprocessie Kester erkend als immaterieel erfgoed: "Iedereen staat hier nog achter deze traditie"

De eerste zondag na Pinksteren is het altijd feest in het Pajottenland. Dan trekt de paardenprocessie, die in de volksmond "de Kesterweg" heet, doorheen Kester, Oetingen en Herfelingen. De ommegang wordt georganiseerd door de Gilde van het Paardenvolk en is gewijd aan de Heilige drievuldigheid. De aanwezigheid van ruiters te paard, koetsen en fanfares typeren de optocht. De processie is zo één van de drie grote paardenprocessies in Vlaanderen.