Poetin geeft Wagnerhuurlingen nog een kans: "Of aansluiten bij Russisch leger, of verhuizen naar Wit-Rusland"

Ook Jonathan Holslag, professor internationale betrekkingen aan de VUB, denkt dat de snelheid waarmee de Wagnergroep zich een weg naar Moskou baande, Poetin met verstomming heeft geslagen. "We zagen zaterdag relatief weinig traditionele Russische troepen. Rond Moskou zitten traditioneel enkele belangrijk elite-eenheden. Die worden nu echter ingezet in Oekraïne en zijn ook erg uitgedund in aantal."