Politie controleert handelszaken in Kortrijk en Kuurne: bandencentrale gesloten en meerdere inbreuken

De politiezone Vlas heeft een grote controleactie gehouden bij acht handelszaken in Kortrijk en Kuurne. Er zijn meerdere inbreuken vastgesteld. Een bandencentrale is zelfs gesloten, want twee mensen waren in het zwart aan het werken en een persoon verbleef illegaal in het land. "Toch merken we verbetering", klinkt het bij de politie.