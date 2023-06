Mea culpa van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib is niet genoeg voor groene en socialistische coalitiepartners

"Het is ronduit pijnlijk dat Lahbib na 4,5 uur ondervraagd te zijn geweest, voor de derde keer, nog altij niet weet of haar vel gered is", duidt politiek journalist Bart Verhulst in "VRT NWS laat". Ook ongezien is de manier waarop ze door het stof is moeten gaan, met kritiek van alle kanten. Er zijn zware woorden gevallen. Als ze hier nog uit komt, is de vraag hoe geloofwaardig ze nog is als minister."