Kathleen Krekels uit Schilde schreef prentenboek over haar vader met afasie: "Elke dag krijgen 20 Belgen de diagnose en toch kent niet iedereen het"

"Het is een oproep om met mensen met afasie in gesprek te gaan", zegt Kathleen Krekels over haar prentenboek "De Storm van opa Pol". "Als je iemand ontmoet met afasie, is het belangrijk om te weten dat die persoon je meestal wel kan begrijpen, ook al zegt hij niets. Het is belangrijk om toch te proberen om hen te betrekken in conversaties zodat ze zich nog onderdeel voelen van het gesprek, en van de samenleving."