Probatievoorwaarden voor man uit Tienen voor drugs- en wapenbezit: raketlanceerder, boksbeugel en wapenstok

De politie kreeg in oktober 2021 melding van een voertuig dat gevaarlijk slalommend over de weg reed. De agenten konden het voertuig aan de kant zetten. De bestuurder was heel nerveus en was aan het zweten. Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed was van cocaïne. Daarnaast vond de politie zakjes met cocaïne en de harddrug GHB in de wagen, samen met een collectie wapens. Zo had de man een alarmpistool, vier patronen en een wapenstok bij zich. De politie ging over tot een huiszoeking, waarbij nog wapens gevonden werden.