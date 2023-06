Inwoners van Genkse Stalenstraat positief over citroengeur tegen zwerfafval en sluikstorten

"De stad Genk doet echt z'n best", vertelt Emrullah Güvenç, uitbater van ontbijtzaak Limonata, waar een van de nestkastjes hangt. "Mensen moeten ook meehelpen en niet iedereen doet dat. Sommigen interesseert het gewoon niet. Het is jammer dat je niet iedereen meekrijgt. Maar alles wat deze straat kan opfleuren, is van harte welkom. Het is een leuk initiatief. Ik heb een terras en ik heb dit weekend klanten gehad die het gehoord hadden en speciaal zijn afgekomen omdat ze het wilden ruiken. Zelf zijn we veel bezig met limoen in onze bar, dus wij ruiken het spijtig genoeg zelf niet."