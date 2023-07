Reuzenrad in Middelkerke wordt heropgebouwd na klacht van tweedeverblijver

De opbouw van het reuzenrad was amper begonnen vorige week of het mocht alweer afgebroken worden. Iemand met een tweede verblijf in Westende - waar het eerst stond - had geklaagd dat het rad zijn zeezicht verstoorde. Hij kreeg gelijk van de rechter en het rad moest weer uit elkaar gehaald worden. De gemeente en de eigenaar gingen op zoek naar een nieuwe locatie en kozen uiteindelijk voor het Arthur De Greefplein, dat staat ingekleurd als evenementenplein waardoor nieuwe discussies over het rad zo goed als uitgesloten zijn.

Vandaag startte de heropbouw van het rad. De eigenaar, die eerst geschrokken was van de beslissing door de rechter, legde zich al snel bij de situatie neer. "Voor ons is het zelfs niet eens zo'n slechte zaak", zei hij destijds. "De nieuwe plek ligt centraler, er komt meer volk langs, dus vermoedelijk zullen we meer bezoekers hebben." En ook de handelaars en bewoners zijn blij. "Het is goed dat er ook weer eens iets op het De Greefplein gebeurt", zegt een vrouw. Een andere vindt de locatie dan weer beter voor het zicht vanuit het rad: "Van hieruit zal je een prachtig panoramisch zicht hebben op Middelkerke."