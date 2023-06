Servië heeft drie opgepakte Kosovaarse politieagenten weer vrijgelaten

De drie Kosovaarse politieagenten die Servië had gearresteerd op verdenking van wapen- en explosievensmokkel, zijn opnieuw op vrije voeten. Een Servische rechtbank oordeelde dat ze in afwachting van hun proces niet in de gevangenis moeten blijven. Servië voldoet met de vrijlating aan de eisen van de Europese Unie en de Verenigde Staten, die de spanningen tussen de twee buurlanden proberen temperen.