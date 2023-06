Beelden van bezoek aan Oekraïne suggereren dat Russische minister van Defensie Sjojgoe nog steeds op post is

Intussen lijkt het openbare leven in Rusland hersteld van de opschudding van dit weekend. In Moskou heeft de burgemeester het antiterreurregime opgeheven. Dat is ook het geval in de stad Voronezj en de gelijknamige provincie.

Tegelijkertijd laat het Russische Nationale Antiterreurcomité weten dat de situatie in de provincie Moskou opnieuw "stabiel" is. Er is geen gevaar meer voor "het leven, de gezondheid en de bezittingen" van de burgers, luidt het.