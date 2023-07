7 jaar na aanslagen erkent assisenjury ook Xavier, Shanti en Mathieu als dodelijke slachtoffers van de aanslagen: dit is hun verhaal

In het ziekenhuis zagen ze alleen oppervlakkige verwondingen én stelden ze gehoorschade vast. Dat zou hem de weken en maanden die volgden zwaar parten spelen. "Hij kreeg last van tinnitus, zware oorsuizingen. Op den duur sliep hij nog maar drie uur per nacht. De man was bovendien al psychisch kwetsbaar voor de aanslagen. Hij had een paar jaar eerder een burn-out gehad, en er was een bipolaire stoornis bij hem vastgesteld. Als iemand die al zo fragiel is, getroffen wordt door een aanslag, dan is de schade extra groot."