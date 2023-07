Spierbundels verzamelen in Stekene om Sterkste Man van Vlaanderen te worden

De Vogelaere is in het dagelijkse leven informaticus in het UZ Gent. “Met mijn 37 ben ik de op drie na oudste deelnemer. Maar ik kan me hier uitleven. Het lijkt op het eerste gezicht voor een IT-er misschien een rare ontspanning, maar dat is het niet. Tijdens de werkuren zijn de zweetdruppels eerder beperkt, maar tijdens de trainingen en de wedstrijden kijken we op geen litertje. Al ben ik toch wel een beetje ontgoocheld in het resultaat."