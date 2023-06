Winkelkarretjes blokkeren ingang bij spontane staking van Delhaize op Antwerpse Zuid

De sociale onrust bij Delhaize is na enkele maanden nog steeds voelbaar, ook bij Delhaize Hippodroom op het Antwerpse Zuid. Het personeel heeft er opnieuw het werk neergelegd. "We verzetten ons nog steeds tegen de plannen van onze directie om ons over te dragen aan zelfstandigen", zegt Nancy Verberckt, kassierster bij Delhaize Hippodroom. "Met een 10-tal mensen hebben we de winkel afgezet met winkelkarretjes om aan onze klanten te laten zien dat we gesloten zijn."