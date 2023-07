Straatverlichting in Tremelo wordt tijdens Rock Werchter niet gedoofd

Burgemeester Bert De Wit (CD&V) nam al voor de start van de festivalzomer contact op met Fluvius om de straatverlichting aan te laten. "Omdat alles manueel in de cabines moet aangepast worden, is het niet gelukt om het voor Werchter Classic geregeld te krijgen", licht hij toe. "Ze hebben ons wel beloofd dat het voor de start van Rock Werchter op donderdag in orde moet zijn."

Festivalgangers kunnen elke nacht, van donderdag tot zondag, veilig terug naar huis fietsen of wandelen. "In alle uitvalswegen vanuit Werchter blijft de verlichting 's nachts branden", vertelt De Wit. "Dat zal het geval zijn in de Hoevestraat, Werchtersebaan, Bruggelandenstraat, Basdongenstraat en Boterstraat. Daarnaast zal op zondagnacht door de braderij ook in het centrum van Tremelo de verlichting blijven branden."