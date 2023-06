Sven Arys uit Dendermonde is "Leraar van het jaar": "Leerlingen zien je soms echt als een vaderfiguur"

Collega-stielman Dominique Persoone verraste de kersverse "Leraar van het Jaar" met een gepersonaliseerd chocoladestuk. Dat is zijn manier om het belang van praktijkonderwijs te onderstrepen. Sven is er alleszins heel blij mee. "Het is echt een kunstwerk. Ik denk alleen dat ik er niet alleen aan ga kunnen beginnen, het is ongelofelijk groot", lacht hij.