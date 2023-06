Antwerpse studenten maken testvaart met eigen boot op zonne-energie

De boot is uitgerust met 12 zonnepanelen en kan zo volledig op zonne-energie varen. Hoe meer zon er is, hoe sneller de boot dus kan varen. Als de zon het laat afweten, kan de boot als noodoplossing gebruik maken van een batterijpakket. "Daarnaast gebruiken we ook materialen die veel milieubewuster zijn", zegt teamleider Seppe Van den Broeck. De boot op zonne-energie is ook veel efficiënter dan bijvoorbeeld een motorboot. "Met hetzelfde vermogen kunnen wij bijna dubbel zo snel varen en we verbruiken veel minder", vertelt Van den Broeck.