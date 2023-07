Tongeren kampt met vissterfte in vijvers van stadspark De Motten: "Er wordt te veel gevoederd"

De afgelopen weken zijn er tientallen vissen gestorven in de vijvers van het stadspark De Motten in Tongeren. Het stadsbestuur heeft de waterkwaliteit van de vijvers laten onderzoeken en die bleek niet goed te zijn. Er is minder zuurstof aanwezig in het water door het warme weer van de voorbije weken en doordat er te veel nutriënten, voedingsstoffen in het water zitten.