Dertiger veroordeeld voor mensenhandel op bouwwerf in Hove, waar bouwvakkers uit protest op 30 meter hoge bouwkraan klommen

De werknemers hadden al drie maanden geen loon gekregen, en ze kregen ook niet meer dan 50 euro loon per week. Zulke praktijken komen vaak toevallig aan het licht. "Denk maar aan wat er vorig jaar naar buiten is gekomen met de Borealis-werf in Antwerpen. Dat is door een toevalligheid naar buiten gekomen. Op de werf in Hove was het vanuit de wanhoop van de mensen zelf. We moeten dat absoluut vermijden. De verantwoordelijken moeten terechtgewezen worden, maar we moeten er ook zelf als bouwsector een halt toeroepen."

"Vijf jaar na datum is natuurlijk lang om op een vonnis te wachten. Anderzijds is het wel belangrijk dat de verantwoordelijken voor dit soort praktijken worden terechtgewezen en dat we dit kunnen voorkomen in de toekomst", zegt De Vlaminck. "Het helemaal uitroeien is een utopie, maar met meer inspectiediensten en dit soort rechtspraak, moeten we de situatie voor onze bouwvakkers toch kunnen verbeteren."