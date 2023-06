"Vakantie geboekt": dit zijn de leestips van Radio2-presentator Peter Van de Veire

Het verhaal van Alkibiades. Peter Van de Veire vat samen: "Hij zou de mooiste man van Griekenland geweest zijn: extravagant, biseksueel, politicus en nog een paar woorden. De Conner Rousseau van zijn tijd."

"Alkibiades zou verantwoordelijk zijn geweest voor de neergang van Athene, meer dan 2000 jaar geleden. Dit boek is zijn verhaal. En het is altijd goed om het verhaal te laten vertellen door de twijfelende mens zelf. Ook al is die geschreven door een waanzinnige schrijver in 2023. Zeer benieuwd of het overtuigt op een Hollands strand deze zomer."