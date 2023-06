Verdachte aangehouden voor moord in Peterboswijk Anderlecht

Vorige week woensdag werd er rond 5.30 uur ’s morgens een lichaam aangetroffen vlak bij de woonblokken in de beruchte Peterboswijk in Anderlecht. Het slachtoffer kon snel worden geïdentificeerd, maar de dader was spoorloos.



Het Brusselse parket laat maandag weten dat er een verdachte is opgepakt. "We kunnen bevestigen dat een man van 24 jaar in verdenking van doodslag werd gesteld”, zegt woordvoerder Martin François. De man werd onder aanhoudingsmandaat door de onderzoeksrechter."