Vermoedelijke dader (44) van schietpartij in Niel opgepakt in Blankenberge samen met zijn vriendin (41)

De vermoedelijke dader van een schietpartij in Niel is samen met zijn vriendin opgepakt in Blankenberge. De twee waren op de vlucht na de feiten, die in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvonden aan Steenbakkerijen in Niel. Het slachtoffer, een man van 50 uit Boom, raakte levensgevaarlijk gewond. Zijn toestand is intussen stabiel.