Groen kritisch over komst miljoenenproject Vlaams culinair centrum naar Antwerpen in plaats van Brugge: "Pure vriendjespolitiek"

"In Brugge zit N-VA in de oppositie. In Antwerpen niet. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen, als ik de documenten zie, dat er in de achterkamer is beslist om het culinair centrum en de vele subsidies die daarmee gepaard gaan, weer naar Antwerpen te laten vloeien en niet naar Brugge", zegt Rzoska. Het gaat om een budget van 38 miljoen euro. "Ik heb daar heel veel vragen over en hoop daar in het parlement deze week een antwoord van Demir op te krijgen", zegt hij.