Antwerpenaren gaan dan toch kunnen zingen op Vlaanderen Zingt deze zomer

Vlaanderen Zingt trekt elk jaar in de zomer naar zo'n 40 Vlaamse steden en gemeenten. De bedoeling is om er samen Vlaamse en anderstalige klassiekers te zingen. De organisatie werkt daarvoor samen met de lokale gemeentebesturen of met een andere partner. In Antwerpen was dat Antwerpen Zingt. Omdat die organisatie besloot om dit jaar geen editie te organiseren, werd een andere partner gezocht én gevonden, klinkt het in het persbericht.