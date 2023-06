Voetbalclub in Berlaar krijgt torenhoge waterfactuur van 235.000 euro voorgeschoteld: "We vielen bijna van onze stoel"

"We zijn het gaan nakijken en de facturen lagen telkens rond de 10.000 euro. Als we naar het volume kijken, hebben we een gemiddeld verbruik van 3.000 kubieke meter water en nu was dat bijna 100.000 kubieke meter water. Daar kunnen we bijna 50 olympische zwembaden mee vullen", zegt Peeters. "Toen we vrijdag de mail binnenkregen, hebben we meteen contact proberen op te nemen met watermaatschappij Pidpa. Voorlopig hebben we nog geen officieel antwoord gekregen, maar hebben we wel vernomen via de woordvoerder dat het effectief om een foutje gaat."