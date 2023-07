Voormalige supermarktuitbater uit Sint-Niklaas krijgt 1 jaar extra celstraf omdat hij rijverbod opnieuw negeert

Een voormalige uitbater van een supermarkt in Sint-Niklaas heeft een extra jaar celstraf gekregen van de politierechter, omdat hij ondanks een levenslang rijverbod vorig jaar betrapt werd toen hij aan het rijden was. Het was al de tweede keer dat de man zijn rijverbod negeerde. Toen kreeg hij een celstraf van 6 maanden, daar komt nu nog een jaar extra bij.