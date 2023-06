Negen Brusselse tunnels sluiten tijdens zomervakantie voor onderhoud

Zo zal de Baljuw- en Vleurgattunnel richting Ter Kameren gesloten zijn tot en met 20 juli. Nadien zal de tunnelkoker richting centrum dicht zijn tot eind augustus. De Tervurentunnel en de Woluwetunnel worden afgesloten tussen 1 juli en 27 augustus. Daar wordt onder andere asbest verwijderd. Dat is ook het geval in de Kunst-Wettunnel en die gaat dicht vanaf 22 juli tot eind augustus. Het groot onderhoud van de Troontunnel duurt wat langer en zal 's nachts gesloten zijn tot eind oktober. Ook in de Madoutunnel wordt 's nachts gewerkt tot eind december; in de Reyers-centrumtunnel en de Rogiertunnel zelfs tot eind december.

Vanaf september wordt er tijdens de nacht ook gewerkt in de Naamsepoorttunnel en de Kruidtuintunnel. De Kruidtuintunnel gaat dicht tot begin 2024; de Naamsepoorttunnel tot maart volgend jaar.