Zandsculpturenfestival van start in Middelkerke: "Zes miljoen kilogram zand omgetoverd tot sprookjes"

De zandsculpturen kunnen tegen een serieuze stoot regen en wind. "We gebruiken geen zandstrand. Wel een soort met een hoekige korrel, die goed in elkaar haakt. Op het einde komt er een dunne laag biologische lijm over die alles op zijn plaats houdt zodat de kunstwerken bestand zijn tegen regen en wind", zegt Maxim.

In zijn carrière als kunstenaar reisde Maxim al de hele wereld rond om sculpturen te maken. "Uiteraard moeten we soms retoucheren door weersomstandigheden. Dat gaat dan om kleine details zoals een vinger of een haarlok. Een grote sculptuur van een aantal ton krijg je niet zomaar kapot."