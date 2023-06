Heb jij last van een "zonnesnor"? "Perfect normaal bij vrouwen op vruchtbare leeftijd"

Misschien ken je het fenomeen al, misschien is dit de eerste zomer dat je ermee wordt geconfronteerd: de "sunstache" of de "zonnesnor". Ofwel de niet-wetenschappelijke term voor melasma (ook hyperpigmentatie of melaninesnor genoemd). Het is een verschijnsel waarbij verschillende pigmentvlekjes op de lip samen een soort snor vormen. Op TikTok wordt er meermaals voor gewaarschuwd.