Zwemmen in openlucht aan Gravensteen en De Krook? Gent onderzoekt bekende locaties

Gent is al een hele tijd op zoek naar extra zwemwater om de druk op de populaire Blaarmeersen bij warm weer te verlagen. Het is wachten op nieuwe Vlaamse regelgeving die in de maak is. Steden en gemeenten zouden zelf zones kunnen aanduiden waar gezwommen mag worden, als de waterkwaliteit volstaat. Gent schuift nu vier bijkomende locaties naar voor die in aanmerking komen, bovenop de Vlaamse suggesties. Het gaat op iconische plekken in de stad: de Coupure, het Gravensteen, De Krook en De Reep. Dat zegt schepen Filip Watteeuw (Groen) na vragen van partijgenote Sara Mathieu en gemeenteraadslid Jef Van Pee (CD&V).