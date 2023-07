5 jaar cel voor schietpartij op Koningin Astridplein in Antwerpen

De schutter bekende dat hij een container met drugs had mo eten halen in de haven, maar dat die al gemanipuleerd bleek. Daarop werd hij bedreigd door de twee mannen en was hij gevlucht met zijn eigen auto. De twee andere mannen achtervolgden hem tot in het centrum van de stad. Daar vluchtte hij te voet voort en naar eigen zeggen hoorde hij ter hoogte van het Koningin Astridplein een schot. Daarom had hij teruggevuurd.