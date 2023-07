Aartselaar neemt extra maatregelen tegen overlast hangjongeren aan sportcentrum

Het vorige reglement was vrij vaag over wat wel en niet mocht, waardoor de politie niet goed kon optreden. "In het nieuwe reglement staat heel duidelijk wie op de velden mag en wie niet. Je moet een bewijs kunnen tonen dat je ofwel lid bent of dat je toelating hebt gekregen. Zo kan de sportdienst en de politie beter optreden." Op de site van het sportcomplex komen ook enkele beveiligingscamera's. "Zo kunnen we het veiligheidsgevoel verhogen en kunnen we mensen makkelijker identificeren als er zich een incident voordoet", aldus de burgemeester.