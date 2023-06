Advocaten "man met het hoedje": "Verklaart u Mohamed Abrini maar schuldig over de hele lijn" 

Dat Abrini de man is die zich als derde had moeten opblazen op de luchthaven, maar dat niet deed, en op de vlucht sloeg, is al van bij het begin duidelijk. "Hij heeft dat ook meteen na zijn arrestatie toegegeven, nog voor de speurders DNA van hem hadden. Dus ik wil niet horen dat Abrini zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Hij heeft op het proces in Parijs al toegegeven dat hij zich daar had moeten opblazen, en hij heeft hier in Brussel opnieuw zijn verantwoordelijkheid genomen."