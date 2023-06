Stad Antwerpen zet eerste bushaltes met groen dak in Hoboken: mooi en goed voor klimaat

Stad Antwerpen heeft in de Louisalei in Hoboken twee bushokjes bekleed met een groen dak. Daarvoor werkte de stad samen met JCDecaux, het bedrijf dat de bushaltes voor de stad onderhoudt. In totaal zijn ze verantwoordelijk voor zo'n 900 Antwerpse bushokjes. Wanneer een van die hokjes toe is aan vervanging, zal het voortaan vervangen worden door een exemplaar met een groen dak.